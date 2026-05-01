Gambizzate per caso a Napoli due ragazze finiscono in mezzo a una sparatoria | stavano passeggiando

Due ragazze di 23 e 24 anni sono state ferite da colpi di arma da fuoco mentre passeggiavano per strada a Napoli nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2026. Le giovani si trovavano in un quartiere della città quando si sono trovate nel mezzo di una sparatoria. Le condizioni di entrambe sono stato giudicate stabili dai soccorritori. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora identificato i responsabili.

Napoli, 1 maggio 2026 – Colpite per caso mentre camminavano per strada. Due ragazze di 23 e 24 anni sono state raggiunge da proiettili, stanotte a Napoli. Vittime ‘collaterali’ di uno scontro a fuoco a cui erano molto probabilmente estranee. È successo intorno alla mezzanotte in via Francesco Saverio Correra, a pochi passi da piazza Dante, nel centro del capoluogo campano. Le due giovani, napoletane e incensurate sono state ferite alle gambe, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri non erano le destinatarie designate degli spari. La più piccola è ancora ricoverata, l’amica invece è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Al pronto soccorso dell’Ospedale Cto le hanno estratto l’ogiva dalla gamba.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gambizzate per caso, a Napoli due ragazze finiscono in mezzo a una sparatoria: stavano passeggiando Notizie correlate Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono graviAncora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Sparatoria a Napoli: due ragazze ferite mentre passeggianoABBONATI A DAYITALIANEWS Colpite per errore durante la notte Una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, 30 aprile, poco prima della...