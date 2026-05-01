Nel campionato recente, la squadra di Lissone ha subito una sconfitta per 0-2 contro la capolista Varese Academy. Nonostante il risultato, la squadra ha ottenuto il pass per la finale, offrendo un risultato che permette di proseguire la stagione. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con entrambe le squadre impegnate sui campi di gioco.

In campionato contro la capolista Varese Academy fu 0-2. Ma si sa, quante volte lo abbiamo sentito ripetere che i playoff fanno storia a sé e così lo è anche per la Galvi Lissone che capovolge le gerarchie, vince 2-0 la serie e approda alla finale playoff di serie C dove se la vedrà con una fra Cermenate e Pavia, che domani in provincia di Como si sfideranno nella bella. A cui Lissone assisterà dal salotto di casa magari per riposare e recuperare dagli sforzi di un mercoledì sera ad alti contenuti difensivi perché per battere una squadra giovane e forte come quella biancorossa l’impresa si costruisce da dietro. Solo 64 i punti concessi, ma erano addirittura 47 al 35’, frutto di un sacrificio collettivo poi concretizzato con una prestazione offensiva da segnalare soprattutto per gli ampi giri di zona proposta da coach Gardini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galvi Lissone da sballo. Ecco il pass per la finale

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