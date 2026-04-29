La Galvi Lissone ha ottenuto una vittoria importante nella prima gara della semifinale playoff di serie C contro Varese Academy. Dopo due tentativi falliti, la squadra è riuscita a conquistare il servizio al terzo tentativo, portandosi in vantaggio nella serie. La partita si è disputata in un clima di grande intensità, con la squadra di casa che ha cercato di consolidare il risultato nelle successive fasi del match.

Dopo i primi due tentativi andati a vuoto, al terzo, quando conta veramente di più, la Galvi Lissone è riuscita a battere Varese Academy, strappare il servizio subito in gara 1 e portarsi in vantaggio nella serie di semifinale playoff di serie C. E stasera al PalaFarè (palla a due ore 21) ha l’occasionissima di fronte al proprio pubblico di eliminare una delle grandi favorite per la promozione in B Interregionale – nonché testa di serie numero uno del tabellone – e di qualificarsi per la finale. "Abbiamo avuto tanti alti e bassi in questa stagione. Gli alti sono stati sicuramente più dei bassi, ma è anche questo il segnale di una ricerca cominciata ad agosto del giusto compromesso tra il nostro valore tecnico, che è innegabile ci sia, e la volontà di sporcarsi le mani quando i toni agonistici si alzano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galvi, occasione d’oro. La finale è a un passo

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