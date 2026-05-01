Galli colpo di scena nella corsa alla serie A1 L’ambulanza è in ritardo | sconfitta a tavolino

Durante le semifinali dei play-off di basket femminile di serie A2, la squadra Galli ha subito una sconfitta a tavolino a causa di un ritardo di tre minuti nell’arrivo dell’ambulanza. La situazione ha portato a un colpo di scena nella corsa alla promozione in serie A1, rischiando di compromettere l’intera stagione della squadra. La partita è stata sospesa e la decisione è stata presa dalle autorità sportive competenti.

Rischiare di buttare via una stagione per un ritardo di tre minuti nell’arrivo dell’ambulanza. E’ quello che sta accadendo alla Galli, attualmente impegnata nelle semifinali play-off di basket di A2 femminile. Mercoledì era in programma, in Valdarno, il ritorno della partita con il Matelica con le sangiovannesi avvantaggiate nell’aver espugnato il parquet marchigiano della gara giocata sabato. Una bella cornice di pubblico, morale molto alto e la possibilità in caso di vittoria di accedere alla finalissima per salire in A1. Ma a ridosso del fischio d’inizio l’ambulanza non arriva, partono le prime telefonate e gli operatori della Misericordia di San Giovanni arrivano al palazzetto alle 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Galli, colpo di scena nella corsa alla serie A1. L’ambulanza è in ritardo: sconfitta a tavolino Notizie correlate Morgan a Sanremo, stavolta il colpo di scena è non andare… in scena nella serata cover. Della serie: mi si nota di più se…Morgan non salirà sul palco nella serata cover: e la domanda sorge spontanea (e la polemica scatta immediata): ma quella non è la serata dedicata ai... Lions Teramo, colpo di scena finale: espulsione fatale e sconfittaIl Lions Teramo ha subito un colpo durissimo nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica, soccombendo per un solo gol contro il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Infrastrutture, Galli (Inwit): reti abilitano investimenti; Galli, colpo di scena nella corsa alla serie A1. L’ambulanza è in ritardo: sconfitta a tavolino. Galli, colpo di scena nella corsa alla serie A1. L’ambulanza è in ritardo: sconfitta a tavolinoPalla a due senza il mezzo di soccorso al palazzetto: Matelica vince 20-0 gara-2 delle semifinali. La società: Rammarico per la decisione ... sport.quotidiano.net Galli, a dramatic turn of events in the race for Serie A1. The ambulance is late: a forfeit defeat.Tip-off without an ambulance at the gym: Matelica won Game 2 of the semifinals 20-0. The club: We regret the decision. ... sport.quotidiano.net L' angolo di coach Pavese di Polisportiva "A. Galli" Basket sul match con Basket Donoratico - facebook.com facebook