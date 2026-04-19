Lions Teramo colpo di scena finale | espulsione fatale e sconfitta

Durante la sedicesima giornata della Serie A Silver, girone B, il Lions Teramo ha perso 1-0 contro il Cus Palermo. La partita si è conclusa con un’espulsione decisiva che ha influenzato l’esito dell’incontro, portando alla sconfitta della squadra di casa. La squadra ospite ha ottenuto così tre punti importanti in chiave classifica, mentre il Lions Teramo ha subito una battuta d’arresto nel tentativo di migliorare la propria posizione.

Il Lions Teramo ha subito un colpo durissimo nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica, soccombendo per un solo gol contro il Cus Palermo durante l’incontro della 16ª giornata della Serie A Silver, girone B. La sfida, che ha contrapposte le due formazioni, si è conclusa con il punteggio di 24-25, lasciando i padroni di casa con un profondo senso di frustrazione per non aver protetto il vantaggio nei minuti decisivi. L’andamento del match tra equilibrio e strappi tecnici. La contesa sul parquet è iniziata con una fase di studio prolungata, dove entrambe le squadre hanno cercato di decifrare le tattiche avversarie senza riuscire a scardinare gli equilibri difensivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lions Teramo, colpo di scena finale: espulsione fatale e sconfitta Notizie correlate MasterChef Italia, colpo di scena a un passo dalla FinaleA poche prove dalla Finale, la serata di ieri di MasterChef Italia ha rappresentato un vero spartiacque in questo rush conclusivo, ormai sempre più... Kenny Omega svela un colpo di scena epico nel finale di DynamiteAfter #AEWDynamite went off the air, Kenny Omega vowed to continue his chase for the AEW World Championshippic. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eccellenza, stop esterno per il Mosciano a Pontevomano; Trasparenza e incompatibilità: il caso Salis e la bufera sull’assistente parlamentare; Lions Teramo a caccia del poker contro Monteprandone. Handball A Silver, trasferta insidiosa per la Lions Teramo contro MonteprandoneBiancorossi in campo sabato in un derby che promette scintille. Il coach Izzi: Una partita difficile che si motiva da sola ... ekuonews.it Pallamano: domani alle 19. Il Romagna di Di Matteo aspetta i Lions TeramoArchiviata la vittoria convincente fuori casa contro i pugliesi del Serra Fasano, la Pallamano Romagna torna sul terreno amico per affrontare domani, alle ore 19, i Lions Teramo. A dire il vero la ... ilrestodelcarlino.it Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #PallamanoASilver Lions Handball Teramo affrontano Palermo per il sorpasso in classifica Anche la squadra del presidente #Chionchio si prepara a disputare le ultime sfide stagional facebook