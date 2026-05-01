Gaia Banfi in tour | in concerto anche a Cotignola

Dopo la pubblicazione dei brani Al suo riposo e In luce, che chiudono il percorso legato all’album La Maccaia, e dopo una serie di concerti tra il 2025 e l’inizio del 2026, Gaia Banfi avvia una nuova fase della sua attività dal vivo.La musicista, attiva come cantautrice, produttrice e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Gaia Banfi. . Le idee arrivano guardando il mondo Faccio le stesse cose che facevo prima ma le faccio in modo critico e consapevole Continuo a perdere le ore su Threads, arrabbiandomi sempre con le stesse categorie di persone Ma ho iniziato a guardare al - facebook.com facebook