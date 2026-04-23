Cantautrice, musicista e produttrice, Gaia Banfi sarà fra i protagonisti della "Festa Resistente", per l’anniversario della Liberazione, che si terrà stasera alla Tenda di viale Molza. L’iniziativa (a ingresso gratuito) è promossa da Anpi Modena, Arci Modena, Cgil Modena, Città Futura, Unione Universitaria, Rete degli Studenti medi e Libera Modena in collaborazione con il Centro Musica del Comune e l’associazione Transiente. Fra musica dal vivo e truck food, il programma inizierà alle 18.30 con l’esibizione dei vincitori del contest ‘Rebel’ che ha visto 80 iscrizioni tra band e solisti. Sono stati selezionati tre progetti musicali: I Mostri,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Festa Resistente’ con il live di Gaia Banfi

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