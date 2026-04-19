Durante la serata dedicata alle cover al Fabrique di Milano, il 18 aprile, si sono ripetuti momenti di intesa tra Gaia Gozzi e Levante, che avevano già scatenato discussioni durante il Festival di Sanremo 2026. La cantante Gaia ha anche presentato il suo nuovo brano inedito intitolato “Bossa Nostra”. La loro esibizione, accompagnata dal pubblico, ha visto anche un bacio sulla bocca tra le due artiste.

Il bacio sulla bocca tra Levante e Gaia Gozzi avvenuto durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 sulle note de “I Maschi” è stato replicato, tra l’entusiasmo generale del pubblico, ieri sera 18 aprile al Fabrique di Milano. Gaia ha anche inserito in scaletta un brano inedito “ Bossa Nostra”. Sul palco, una band ampliata con percussionisti e strumenti brasiliani ha accompagnato hit, brani amati e nuove riletture, per chiudere il capitolo “Baile” e aprire una nuova fase artistica. Al suo fianco anche altri ospiti come SKT su “Tropicalia” e Tony Effe su “Sesso e Samba”. Poi la roda de samba insieme ai Selton, che ha trasformato il live in una festa collettiva sulle note di “Tudo Bem”, “Paranauè” e “Água de Chuva no Mar”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaia in concerto a Milano bacia (di nuovo) Levante dopo Sanremo 2026. La cantante ha presentato anche il brano inedito “Bossa Nostra” – IL VIDEO

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Levante bacia Gaia sulla bocca nella serata delle cover di Sanremo. E il giorno dopo commenta così. Il video di Amica.it(askanews) – «Il bacio con Gaia sul palco? A me non fa nessun effetto un bacio in bocca tra due ragazze o due ragazzi, chiaramente.

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