Gaborone tutti gli occhi su Dosso | dove vedere le World Relays

A poco più di una settimana dalle World Relays, molti occhi sono puntati su Gaborone, dove si svolgeranno le competizioni. Zaynab Dosso, atleta italiana, ha recentemente parlato dell'importanza di questo evento e della crescita del movimento dell'atletica leggera, paragonando il momento attuale a quello del calcio. La sua voce si fa sentire come un richiamo alla preparazione e alla determinazione delle squadre e dei singoli atleti coinvolti.

Zaynab Dosso ha suonato la carica per l’Italia in vista delle World Relays: non manca un paragone anche con il momento del calcio La crescita del movimento dell’atletica è sotto gli occhi di tutti e Zaynab Dosso non usa mezzi termini per descriverlo. Nella conferenza stampa ufficiale World Athletics alla vigilia delle World Relays, la campionessa mondiale indoor lancia un messaggio potente: “In Italia si parlava solo di calcio. Con i nostri risultati stiamo dimostrando che l’atletica non è da meno, anzi!”. Un’affermazione che pesa come un macigno, pronunciata da un’atleta che siede tra i big del panorama globale. Originaria della Costa d’Avorio, ‘Za’ si sente a casa: “Il Botswana è vicino alle radici dei miei genitori”.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate «Un’Italia giovane per costruire il futuro»: gli azzurri a Gaborone per le World RelaysIl DT La Torre carica i 30 staffettisti italiani alla vigilia delle World Relays in Botswana: missione qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027,... Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: c’è DossoL’Italia si avvicina alle World Relays: tutti i convocati tra gli uomini e le donne. Una raccolta di contenuti Si parla di: World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri. Gaborone, Dosso suona la carica: Atletica al top, finalmente non si parla solo di calcioZaynab Dosso ha suonato la carica per l'Italia in vista delle World Relays: non manca un paragone anche con il momento del calcio ... sportface.it Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streamingConto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. La rassegna mondiale ... oasport.it