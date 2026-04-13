Atletica i convocati dell’Italia per le World Relays | c’è Dosso

L’Italia ha annunciato la squadra che parteciperà alle prossime World Relays, con un elenco di atleti uomini e donne. Tra i convocati figurano Dosso e Desalu, che prenderanno parte alle gare di staffetta e altre discipline. La selezione include diversi atleti italiani pronti a confrontarsi con le migliori squadre internazionali. La competizione si terrà nelle prossime settimane e vedrà coinvolti numerosi rappresentanti del panorama nazionale dell’atletica leggera.

L’Italia si avvicina alle World Relays: tutti i convocati tra gli uomini e le donne. Spiccano le presenze di Dosso e Desalu L’Italia dell’atletica è pronta a stupirci ancora una volta, anche alle World Relays. Antonio La Torre ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la competizione internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone, in Botswana, da sabato 2 a domenica 3 maggio. Non si tratta di una manifestazione da sottovalutare, soprattutto per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027. L’Italia non prenderà parte alla 4×400 maschile, poi parteciperà a 5 gare su 6.🔗 Leggi su Sportface.it Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenzeIl direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, rassegna internazionale dedicata alle... Atletica, la 4×400 insegue le World Relays: la formazione dell’Italia per l’assalto a Catania, c’è un debuttoVanni Picco Akwannor (al debutto con la maglia azzurra), Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati: questa è la formazione della 4×400... Argomenti più discussi: Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenze; World Relays: 30 azzurri per il Botswana; 10 Lombardi per le World Relays di Gaborone; World Relays in Botswana: ci sono Dosso e Ali tra i convocati. Atletica, i 30 convocati azzurri per le World Relays. Dosso stella della spedizione italiana, tanti big assenti e largo ai giovani - facebook.com facebook Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenze - x.com