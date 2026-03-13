Solo 2 euro a consegna i sindacati scendono in piazza a sostegno dei rider | Salari adeguati e più diritti

I sindacati Cgil, Nidil, Filcams e Filt hanno annunciato una manifestazione nazionale prevista per domani, sabato, per chiedere salari più adeguati e maggiori diritti per i rider. La mobilitazione si concentra sul tema delle consegne a 2 euro, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulle condizioni di lavoro di chi opera nel settore delle consegne a domicilio.

"Nella città di Ravenna sono circa 80 i lavoratori, soprattutto di nazionalità pakistana o afghana, pagati poco più di 2 euro a consegna per 12 ore al giorno”, spiega la Cgil La Cgil, insieme alle categorie di Nidil, Filcams e Filt, ha proclamato per domani, sabato, una giornata di mobilitazione nazionale a sostegno dei rider. A Ravenna, alla mattina, alla Camera del lavoro di via Matteucci si terrà un’assemblea delle categorie interessate dalla mobilitazione, mentre a seguire verranno distribuiti per la città volontari informativi. “Le recenti indagini della Procura di Milano hanno portato al commissariamento per sfruttamento lavorativo delle piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, riaccendendo i riflettori sul tema delle condizioni di lavoro dei rider – spiega la Cgil –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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