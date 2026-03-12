I sindacati del settore del delivery hanno deciso di scendere in piazza per chiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro dei rider. La manifestazione si svolge in diverse città e mira a ottenere più diritti e tutele per i lavoratori. La mobilitazione si concentra sulla necessità di regolamentare meglio le attività di consegna e di garantire maggiori garanzie ai rider.

Una svolta concreta nelle condizioni di lavoro nel settore del delivery. E’ quanto chiedono Cgil di Spezia e le categorie interessate NidiL Cgil, Filt Cgil e Filcams Cgil, a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica di Milano che ha portato "al controllo giudiziario delle piattaforme Glovo e Deliveroo ": alla luce dell’indagine, Cgil rilancia con forza l’iniziativa sindacale per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria "in una concreta opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery". L’inchiesta della Procura di Milano "conferma ciò che la Cgil denuncia da anni nelle piazze e nei tribunali: lo sfruttamento dei riders. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più diritti al settore dei rider. I sindacati scendono in piazza

