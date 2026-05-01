Funzionamento del Comune Chiarato e Cosentino incontrano gli studenti del Grassi

Gli assessori alle Politiche giovanili e all’Università hanno incontrato gli studenti delle classi III e IV del liceo Grassi di Latina, diretto dal professor Vincenzo Lifranchi. L'incontro si è svolto presso l’istituto e ha coinvolto le due figure istituzionali in un confronto diretto con gli studenti.

Gli assessori alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e all’Università Antonio Cosentino hanno incontrato gli studenti delle classi III e IV del liceo Grassi di Latina, diretto dal professor Vincenzo Lifranchi. Su invito dei professori Federica Palombi, Filomena Monaco, Fernanda Raponi, Tania.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Musica in pediatria con gli studenti del liceo musicale GrassiUna mattinata all’insegna della musica e della condivisione ha accompagnato, questo mercoledì 22 aprile, gli ospiti del reparto di pediatria... Unifi, torna il Career Day: gli studenti incontrano oltre 100 realtà del mondo del lavoroFirenze, 18 marzo 2026 – Un’occasione per incontrare diverse realtà del mondo del lavoro, porre domande e conoscere le aziende. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Funzionamento del Comune, Chiarato e Cosentino incontrano gli studenti del Grassi; FONDI VERA INAUGURA UN ALTRO COMITATO ELETTORALE; PalaBoxe, in Comune focus sull'affidamento della struttura sportiva; Latina, sul Palaboxe il Comune ammette anni di inerzia. Ma l'assegnazione è stata regolare. Ecco perché. Funzionamento del Comune, gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino incontrano gli studenti del Grassi Leggi tutto https://www.comune.latina.it/notizie/Funzionamento-del-Comune--Chiarato-e-Cosentino-incontrano-gli-studenti-del-Grassi.html - facebook.com facebook