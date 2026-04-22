Musica in pediatria con gli studenti del liceo musicale Grassi

Mercoledì 22 aprile, gli studenti del liceo musicale Grassi hanno portato la musica nel reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni. La mattinata è stata dedicata a momenti di condivisione tra i giovani musicisti e i piccoli pazienti, creando un’atmosfera di serenità e allegria. L’iniziativa ha visto gli studenti esibirsi con diversi brani, coinvolgendo i bambini presenti nella struttura.