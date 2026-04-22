Musica in pediatria con gli studenti del liceo musicale Grassi
Mercoledì 22 aprile, gli studenti del liceo musicale Grassi hanno portato la musica nel reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni. La mattinata è stata dedicata a momenti di condivisione tra i giovani musicisti e i piccoli pazienti, creando un’atmosfera di serenità e allegria. L’iniziativa ha visto gli studenti esibirsi con diversi brani, coinvolgendo i bambini presenti nella struttura.
Una mattinata all’insegna della musica e della condivisione ha accompagnato, questo mercoledì 22 aprile, gli ospiti del reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni. Protagonisti dell’iniziativa sono stati alcuni studenti del liceo musicale G.B. Grassi di Lecco che, con i docenti Massimo Orlando.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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L’uomo che non ha musica dentro di sé, ed è insensibile agli accordi delle dolci melodie, è pronto per tradimenti, stratagemmi e rapine. Shakespeare #Pensieri a #CasaLettori x.com