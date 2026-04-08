Spacciava in via Capo Passero nascondendo la droga in un vano contatori arrestato pusher

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri mentre spacciava droga tra le palazzine di via Capo Passero. Durante l’intervento, è stato trovato con sostanze stupefacenti nascoste in un vano contatori. L’arresto si è verificato dopo un’operazione di controllo condotta dai militari, che hanno colto l’uomo sul fatto nel momento in cui distribuiva la droga.

Un pregiudicato catanese 40enne aveva iniziato a spacciare tra le ben note palazzine di via Capo Passero, ma è stato colto sul fatto dai carabinieri del nucleo operativo della stazione di Fontanarossa e arrestato con le mani nel sacco. Intorno alle 14.30 i militari si nascosti per evitare il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Arrestato pusher in via Capo Passero: sequestrati droga e soldiL'uomo, riconosciuto dai carabinieri nei pressi di una fermata dell'autobus, ha tentato di sfuggire al controllo fuggendo a piedi, ma è stato... Spaccio di droga in via Capo Passero, arrestati quattro pusherI carabinieri hanno arrestato quattro giovani spacciatori di Catania e San Pietro Clarenza.