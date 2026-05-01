Fuga nel Cremlino | l’ex viceministro scappa via Bielorussia

Un ex viceministro ha lasciato il paese e si è rifugiato in Bielorussia dopo che il governo ha emesso un decreto nei suoi confronti. La notizia è stata confermata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue motivazioni o sui motivi della fuga. L’evento si aggiunge a una serie di spostamenti di funzionari di alto livello legati a recenti decisioni governative. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

? Cosa sapere L'ex viceministro Denis Butsaev è fuggito in Bielorussia dopo il decreto di Mishustin.. Le inchieste sui rifiuti statali coincidono con l'inflazione russa al 16 per cento.. Il 22 aprile, la firma del primo ministro Mikhail Mishustin sul decreto di licenziamento di Denis Butsaev ha sancito la fuga dell’ex viceministro delle Risorse naturali dalla Russia attraverso la Bielorussia, proprio mentre le inchieste giudiziarie sulla gestione dei rifiuti statali colpiscono l’élite del Cremlino. La crisi che travolge Mosca non è solo diplomatica o militare, ma si sta trasformando in un dissesto strutturale che minaccia la tenuta stessa dello Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga nel Cremlino: l’ex viceministro scappa via Bielorussia Notizie correlate Fuga nel Vomero: scontro violento e scappa dopo aver ferito due personeUn uomo di 37 anni residente a Napoli è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver causato un violento impatto nella galleria Vomero della... Fuga dopo l’urto: microcar danneggia due auto e scappaUna microcar di colore scuro, modello Aixam, ha provocato danni a due veicoli fermi nel traffico lungo la variante ANAS di Maddaloni. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il doppio gioco di Mosca: con l’Iran ma senza fretta; Russi in fuga, il governo del Mali vacilla; Ungheria, Magyar spaventa i fedelissimi di Orban: scattano le fughe e i piani per spostare i patrimoni all'estero; Scoperti a rubare: i ladri scappano in auto e si schiantano, fuga a piedi. Due uomini hanno assaltato la filiale. Poi la fuga in scooter. Il precedente shock - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, giornata in fuga per Jakob Söderqvist: “Volevo arrivare fino in fondo, ma eravamo solo in quattro…” x.com