Un uomo di 37 anni, residente a Napoli, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver provocato un incidente nella galleria Vomero della Tangenziale. Dopo aver causato un violento impatto, si è allontanato lasciando due persone ferite a terra. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare l’autore della fuga.

Un uomo di 37 anni residente a Napoli è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver causato un violento impatto nella galleria Vomero della Tangenziale, fuggendo poi dal luogo del sinistro e lasciando due persone ferite a terra. Il conducente del motociclo responsabile della collisione ha tentato di dileguarsi per evitare le conseguenze del proprio comportamento, ma l’intervento tempestivo degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta ha permesso di ricostruire l’accaduto e rintracciare il responsabile. Dinamica del sinistro e soccorso immediato ai feriti. L’incidente si è consumato nel cuore della galleria Vomero, dove il veicolo a due ruote guidato dal trentatreenne ha colpito con forza un altro scooter che trasportava due occupanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga nel Vomero: scontro violento e scappa dopo aver ferito due persone

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