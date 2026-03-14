Una microcar di colore scuro, modello Aixam, ha urtato due auto ferme nel traffico lungo la variante ANAS di Maddaloni e poi è fuggita senza fermarsi. L’incidente è avvenuto durante le ore di punta, causando danni ai veicoli coinvolti. Nessuno è rimasto ferito, ma i proprietari delle auto danneggiate hanno segnalato l’accaduto alle autorità. La microcar non è stata ancora rintracciata.

Una microcar di colore scuro, modello Aixam, ha provocato danni a due veicoli fermi nel traffico lungo la variante ANAS di Maddaloni. L’episodio si è verificato venerdì 13 marzo 2026 all’altezza del McDonald’s, in un tratto stradale notoriamente congestionato. Il conducente della vettura leggera non si è fermato per lo scambio dei dati assicurativi come previsto dal codice della strada. Invece di assumersi le responsabilità civili, il guidatore ha compiuto una manovra repentina ed è fuggito, dileguandosi nella viabilità circostante senza lasciare tracce evidenti. L’incidente nel cuore della congestione. La mattina del 13 marzo 2026 ha intensificarsi la tensione lungo l’asse viario che collega le diverse zone della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dopo l’urto: microcar danneggia due auto e scappa

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