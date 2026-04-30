Un uomo è stato arrestato in Spagna e rimandato in Italia, dove era ricercato da diversi anni. La sua attività si concentrava su bar locali, dove utilizzava un sistema sofisticato per svuotare le slot machine e le cambiamonete, lasciando i locali senza denaro. La polizia aveva avviato un’indagine che ha portato alla sua cattura, conclusa con il ritorno in Italia dell’uomo, che si era reso irreperibile per un lungo periodo.

Fano, 30 aprile 2026 – Arrestato in Spagna e riportato in Italia dopo anni di fuga: dietro al bar “fantasma” c’era un sistema studiato per svuotare slot e cambiamonete. Un uomo, italiano, è stato rintracciato nella penisola iberica e arrestato, per poi essere estradato in Italia. A chiudere il cerchio sono state le indagini del Commissariato di Fano e la collaborazione con l’Interpol. Tutto parte da un intervento della Polizia in un bar della zona portuale. Gli agenti trovano slot machine e una macchina cambia monete forzate, ma senza segni di effrazione agli ingressi. Secondo gli investigatori chi ha colpito conosceva bene il locale. Le indagini si concentrano così sulla donna intestataria del bar e sul suo convivente, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto il gestore reale dell’attività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Slot svuotate con le chiavi del bar, arrestato dopo la fuga all’estero

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