Trieste bar preso di mira | aggressione al gestore e vetrine distrutte caccia all’aggressore in fuga

Notte di Tensione a Trieste: Aggressione in un Bar e Vetrinate Distrutte, in Ospedale il Gestore. Un violento alterco scoppiato giovedì sera in un bar di via della Raffineria, a Trieste, ha ferito il gestore del locale e causato ingenti danni alle vetrine. Un cliente, attualmente in fuga, ha aggredito il barista e divelto le vetrate con un oggetto metallico, probabilmente una spranga, intorno alle 22:00. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in una zona della città, quella di piazza Garibaldi, già teatro di episodi di microcriminalità. Dinamica dell'Aggressione e Soccorso al Gestore.