Frosinone divieto di circolazione nella parte alta fino all' 8 maggio | ecco dove

A Frosinone, fino all’8 maggio, sarà vietata la circolazione nella parte alta della città in via Ciamarra, tra l’intersezione con via De Gasperi e la rampa di accesso al parcheggio multipiano. La misura è stata adottata per permettere lavori sulla rete elettrica. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal dirigente comunale. La viabilità sarà soggetta a restrizioni durante questo periodo.

Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire interventi sulla rete elettrica. Con apposita ordinanza, il dirigente ha disposto il divieto di circolazione in via Ciamarra nel tratto compreso tra l’intersezione con via De Gasperi e la rampa di accesso al parcheggio multipiano.Il 4.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, divieto di circolazione nella parte alta fino al 30 aprile: ecco doveNuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire interventi sulla rete elettrica. Limitazioni alla sosta e circolazione al rione Libertà, nella parte alta della città e a PantanoTempo di lettura: 2 minutiA partire da oggi alcune viabilità del rione Libertà e altre ad essa adiacenti, ovvero via San Leucio, via Ciardielli, via... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Frosinone, divieto di circolazione nella parte alta fino al 30 aprile: ecco dove; Lavori per il Brt a Frosinone, De Matthaeis e via Aldo Moro: scattano i divieti, come cambia la viabilità; Attenzione. Lavori in Corso!; Frosinone, rivoluzione del trasporto pubblico: la Giunta approva il piano di riorganizzazione. Lavori per il BRT a Frosinone, De Matthaeis e via Aldo Moro: scattano i divieti, come cambia la viabilitàDa lunedì 4 maggio 2026, dalle ore 8.30 e fino al termine dei lavori, cambia la viabilità nell’area di Piazzale De Matthaeis ... msn.com Frosinone, cantieri a De Matthaeis e piazza Risorgimento: le modifiche viabilità tra divieti di sosta e circolazioneModifiche alla viabilità per cantieri sia nella parte bassa che in quella alta della città. Il primo provvedimento riguarda Via Ponte La Fontana, dove la ditta incaricata avvierà la realizzazione dei ... ilmessaggero.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com