Frosinone divieto di circolazione nella parte alta fino al 30 aprile | ecco dove

A Frosinone, fino al 30 aprile, è in vigore un divieto di circolazione nella parte alta della città, specificamente in via Ciamarra tra l’intersezione con via De Gasperi e la rampa di accesso al parcheggio multipiano. La misura è stata adottata per consentire lavori sulla rete elettrica. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal dirigente comunale.

Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire interventi sulla rete elettrica. Con apposita ordinanza, il dirigente ha disposto il divieto di circolazione in via Ciamarra nel tratto compreso tra l’intersezione con via De Gasperi e la rampa di accesso al parcheggio multipiano.Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Limitazioni alla sosta e circolazione al rione Libertà, nella parte alta della città e a PantanoTempo di lettura: 2 minutiA partire da oggi alcune viabilità del rione Libertà e altre ad essa adiacenti, ovvero via San Leucio, via Ciardielli, via... Lavori di riqualificazione nel centro di Napoli, scatta un dispositivo di circolazione fino al 30 aprileA) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Sedile di Porto, il divieto di transito veicolare; B) in via Sedile di Porto,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frosinone, arriva la notte: via libera alla sosta selvaggia. La mappa dallo Scalo al centro storico; Frosinone: la Polizia di Stato effettua un controllo straordinario del territorio. 2 persone denunciate per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. - Questura di Frosinone | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Via Berna, al via i lavori di riqualificazione del piazzale: Intervento per risolvere criticità storiche; Frosinone, Controlli straordinari della polizia di Stato: fioccano sanzioni e denunce. Frosinone, la mappa della sosta selvaggia dallo Scalo al centro storicoArriva la notte: via libera alla sosta selvaggia. A Frosinone, in particolare nelle zone centrali, dopo le 21 trovare parcheggi liberi diventa un problema. Così molti, in barba ai ... ilmessaggero.it Frosinone, cantieri a De Matthaeis e piazza Risorgimento: le modifiche viabilità tra divieti di sosta e circolazioneModifiche alla viabilità per cantieri sia nella parte bassa che in quella alta della città. Il primo provvedimento riguarda Via Ponte La Fontana, dove la ditta incaricata avvierà la realizzazione dei ... ilmessaggero.it Sora: proseguono i controlli della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Contestata una violazione amministrativa ad una donna. per leggere l'articolo completo... https://questure.poliziadistato.it/it/Frosinone/a - facebook.com facebook Super gol di Farcomeni La #Lazio batte 3-0 il Frosinone in trasferta e ottiene tre punti importanti per la propria permanenza in #Primavera 1: il gol che sblocca il match porta la firma di Valerio Farcomeni. x.com