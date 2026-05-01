Il gruppo musicale Frigidaire Tango tornerà a esibirsi a Bassano del Grappa il 1° maggio, presentando il loro nuovo album intitolato Modern Vintage Wave. Dopo quindici anni di assenza, la band ripropone il suo stile legato alla scena New Wave, con un progetto discografico che sarà disponibile nel giorno dell'evento. La data segna il primo pubblico ascolto di questa nuova produzione.

? Cosa sapere I Frigidaire Tango pubblicano a Bassano del Grappa l'album Modern Vintage Wave il 1° maggio.. Il nuovo disco di Dal Col e Casale interrompe un silenzio durato quindici anni.. A Bassano del Grappa, il primo maggio 2026 segna il ritorno ufficiale dei Frigidaire Tango con l’uscita di Modern Vintage Wave, un nuovo lavoro discografico che interrompe un silenzio durato oltre quindici anni. Mentre le strade del capoluogo si svegliano sotto il sole della festa del lavoro, nel musicale della provincia veneta si consuma un evento che riporta al centro la scena una delle formazioni più iconiche della New Wave italiana. La band, fondata originariamente da Stefano Dal Col e Carlo Casale, ha finalmente rilasciato il nuovo album tramite l’etichetta Psicolabel.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frigidaire Tango: il ritorno della New Wave dopo 15 anni di silenzio

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