Blanco e Madame | il ritorno dopo 3 anni di silenzio

Dopo tre anni di silenzio, Blanco e Madame annunciano i loro nuovi album in uscita ad aprile 2026. Il cantautore pubblicherà “Ma” il 3 aprile, mentre la cantante presenterà “Disincanto” il 17 dello stesso mese. Entrambi i progetti sono stati ufficialmente annunciati e avranno date di uscita ravvicinate.

Madame e Blanco hanno ufficializzato i rispettivi album in uscita nel mese di aprile 2026. Il disco del cantautore si intitola Ma’ e vedrà la luce il 3 aprile, mentre l’opera della cantante sarà chiamata Disincanto e arriverà il 17 dello stesso mese. Dopo tre anni di silenzio assoluto dai palchi, entrambi gli artisti tornano con opere che riflettono un percorso interiore profondo. Il ritorno non è solo musicale ma esistenziale, segnato da una volontà di onestà brutale verso se stessi e verso il pubblico. Il ritorno di Blanco: vulnerabilità e rabbia. Blanco ha scelto di uscire dalla lunga pausa annunciando un progetto intitolato Ma’. L’uscita fissata per il 3 aprile segna la fine di un triennio di assenza totale dalle scene musicali italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

