Dopo tre anni di silenzio, Blanco e Madame annunciano i loro nuovi album in uscita ad aprile 2026. Il cantautore pubblicherà “Ma” il 3 aprile, mentre la cantante presenterà “Disincanto” il 17 dello stesso mese. Entrambi i progetti sono stati ufficialmente annunciati e avranno date di uscita ravvicinate.

Madame e Blanco hanno ufficializzato i rispettivi album in uscita nel mese di aprile 2026. Il disco del cantautore si intitola Ma’ e vedrà la luce il 3 aprile, mentre l’opera della cantante sarà chiamata Disincanto e arriverà il 17 dello stesso mese. Dopo tre anni di silenzio assoluto dai palchi, entrambi gli artisti tornano con opere che riflettono un percorso interiore profondo. Il ritorno non è solo musicale ma esistenziale, segnato da una volontà di onestà brutale verso se stessi e verso il pubblico. Il ritorno di Blanco: vulnerabilità e rabbia. Blanco ha scelto di uscire dalla lunga pausa annunciando un progetto intitolato Ma’. L’uscita fissata per il 3 aprile segna la fine di un triennio di assenza totale dalle scene musicali italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blanco e Madame: il ritorno dopo 3 anni di silenzio

Articoli correlati

Vent’anni di silenzio e poi un video da casa: perché il ritorno di Claudio Lippi ha emozionato i socialDopo più di vent’anni lontano dalla scena pubblica, Claudio Lippi è tornato a parlare direttamente al suo pubblico scegliendo Instagram come nuovo...

Celentano, 88 anni e un video a sorpresa: l’ironia del “Molleggiato” rompe il silenzio dopo anni.Adriano Celentano, l’icona della musica e del cinema italiano, è tornato a farsi vedere dal pubblico con un video inatteso pubblicato sui suoi canali...

4 years unware marriage,he proposed a divorce,she signed with pregnant, he regretted it.

Altri aggiornamenti su Blanco e Madame il ritorno dopo 3 anni...

Temi più discussi: Madame e Blanco, due video sui social anticipano l’annuncio dei nuovi album; Blanco è sempre più intimo, l'annuncio del nuovo album spiazza: Se domani non mi sveglio ci faranno un bel film…; Jack White: Trovo un po’ noioso scrivere di me stesso; Live Nation e Ticketmaster si sono accordati col Dipartimento di giustizia.

Madame e Blanco e hanno annunciato i nuovi albumQuello di lei si intitola ‘Disincanto’ e uscirà il 17 aprile, quello di lui ‘Ma’’ e lo ascolteremo il 3 aprile. Entrambi sono stati assenti dalle scene per ripensare il proprio ruolo e la propria musi ... rollingstone.it

Madame è tornata: il nuovo album Disincanto esce il 17 aprile dopo tre anni di silenzioMadame torna con Disincanto, il terzo album della cantautrice in uscita il 17 aprile: il disco racconta la ricerca di consapevolezza dopo tre anni lontana dalle scene. gay.it

Durante un episodio del podcast di Benny Blanco, Selena Gomez gli ha dato un bacio sui piedi. Il gesto, diventato subito virale, ha scatenato commenti ironici e critiche sui social, riaccendendo il dibattito sul loro rapporto e sul modo in cui giudichiamo l’amore x.com

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” e il primo tour nei palazzetti tra aprile e maggio 2026. facebook