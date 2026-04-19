Venerdì 24 aprile uscirà il primo singolo digitale di Francesca Ventura, che segna il suo ritorno nel panorama musicale dopo diversi anni di silenzio. La cantante, nota per aver partecipato a un festival musicale di rilevanza nazionale, ha annunciato questa nuova uscita attraverso i canali ufficiali. La canzone si intitola “Io” e rappresenta un passo importante nella sua carriera artistica.

La musica sanremese si prepara a un nuovo capitolo personale e artistico con l’uscita, prevista per venerdì 24 aprile, del primo brano digitale di Francesca Ventura. La trentenne, che ha costruito il proprio percorso musicale fin dalla prima infanzia, presenterà il singolo intitolato Io, un pezzo che nasce da una profonda riflessione interiore e che segna il ritorno della giovane artista dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni musicali. Dagli esami dello Zecchino d’oro alle semifinali di Area Sanremo. Il cammino che conduce la musicista verso questa pubblicazione non è recente, ma affonda le radici in un percorso iniziato nel 2001.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesca Ventura: il ritorno dopo anni di silenzio con il singolo “Io

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