Fresu e Sollima Viaggio sonoro
Esistono rotte musicali che non si trovano sulle mappe convenzionali, ma che si tracciano solo nell’istante preciso in cui due anime affini decidono di guardare oltre l’orizzonte. Il progetto FS: in viaggio nasce proprio da questo incontro: quello tra Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Giovanni Sollima (violoncello), due instancabili esploratori che hanno fatto della curiosità il proprio motore creativo. I due si ritroveranno assieme sul palco della Sala Verdi, martedì 5 maggio (ore 20:30) nel concerto fuori abbonamento della Società del Quartetto di Milano. Partendo da due isole diverse, la Sardegna e la Sicilia, i due artisti ridisegnano il perimetro sonoro del pianeta, seguendo un itinerario che attraversa i binari del jazz e del barocco, del contemporaneo e delle tradizioni etniche, abbattendo ogni barriera di genere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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