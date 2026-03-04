Jazz Accordion | 3 serate 2 teatri e un viaggio sonoro unico

Il nono Jazz Accordion Festival si svolge a Castelfidardo con tre serate dedicate alla musica, coinvolgendo due teatri diversi. L’evento presenta un programma che mette in evidenza le esibizioni di artisti provenienti da vari paesi, offrendo un’esperienza sonora originale e coinvolgente. La manifestazione si concentra sulla fisarmonica, esponendone nuove interpretazioni e stili all’interno del panorama jazz.

Il nono Jazz Accordion Festival torna a Castelfidardo, proponendo un viaggio musicale che ridefinisce il ruolo della fisarmonica nel panorama internazionale. La rassegna si svolge in tre serate presso l'OnStage di Ancona e il teatro Cortesi di Sirolo, con una programmazione che mescola improvvisazione jazz, ritmi mediterranei e sound contemporaneo. L'evento, promosso dall'assessorato alla Cultura insieme all'OnStage club e al Comune di Sirolo, punta su un clima di condivisione e contaminazione stilistica. L'apertura è fissata per venerdì 13 marzo alle ore 21.30, seguita da due altre date consecutive che vedranno la presenza di artisti di fama europea come Joao Barradas e Sara Calvanelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

