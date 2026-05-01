Franceso Sessa ucciso a coltellate a Ibiza il messaggio della zia | È un dolore troppo forte

La zia di un uomo di 35 anni originario del Salernitano ha pubblicato un messaggio sui social network esprimendo il dolore dopo la sua morte. L’uomo è stato ucciso a coltellate durante un soggiorno a Ibiza. La famiglia sta affrontando il lutto e ha condiviso le proprie emozioni attraverso le piattaforme online. La notizia ha attirato l’attenzione di amici e conoscenti, che hanno commentato con solidarietà.

In un lungo è commovente messaggio sui social, la zia di Francesco Sessa, il 35enne del Salernitano ucciso con una coltellata a Ibiza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a IbizaÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si... Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a Ibiza. Fermato un 45enne di AvellinoÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Sessa, il pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza con una coltellata; Italiano ucciso a Ibiza, arrestato il presunto aggressore: è un 45enne di origini avellinesi; Giovane italiano ucciso a Ibiza, arrestato un connazionale 45enne; Ibiza, arrestato un avellinese per l'omicidio del pizzaiolo Francesco Sessa. Franceso Sessa, ucciso a coltellate a Ibiza, il messaggio della zia: È un dolore troppo forteIn un lungo è commovente messaggio sui social, la zia di Francesco Sessa, il 35enne del Salernitano ucciso con una coltellata a Ibiza ... fanpage.it Francesco Sessa ucciso a Ibiza, caccia a un complice. Il dolore della famiglia: «La vita ti sorrideva e tu sorridevi a lei»Una saracinesca abbassata e un filo invisibile che accomuna nel lutto la comunità di Pagani, in provicnia di Salerno, e l'isola di Ibiza, che oggi piangono la scomparsa ... ilgazzettino.it Francesco Sessa ucciso a Ibiza, caccia a un complice. Il dolore della famiglia: «La vita ti sorrideva e tu sorridevi a lei» - facebook.com facebook #Ibiza Il caso dell’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di origini campane, che lavorava come pizzaiolo. Arrestato un 45enne di Avellino. Ancora non è chiaro il movente. Tra le ipotesi una lite per piccoli traffici di droga. x.com