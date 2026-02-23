Samurai Jay da Napoli a Sanremo | si racconta a 361 Magazine

Samurai Jay si spiega tra Napoli e Sanremo, portando la sua musica che unisce testi coinvolgenti e sonorità urbane. La sua presenza al Festival deriva dalla volontà di condividere storie autentiche e un stile originale. Con un percorso fatto di passione e impegno, si prepara ad affrontare questa grande occasione. La sua partecipazione si concentra sulla volontà di farsi conoscere dal pubblico, senza lasciarsi intimidire dalle sfide del palcoscenico.

Samurai Jay: da Napoli a Sanremo, tra testi coinvolgenti e cuore urbano, pronto a conquistare il Festival. C'è un'energia nuova che vibra nell'aria musicale italiana, e porta un nome che sembra uscito da una graphic novel metropolitana: Samurai Jay. Artista capace di fondere cuore puro e style, Samurai Jay si prepara al suo momento più atteso: il debutto sul palco del Festival di Sanremo. È il tuo primo Sanremo: "Si da partecipante, da cantante. il mio primo Sanremo da spettatore? Ero piccolino in casa mia si guarda sempre, è un momento per stare insieme alla famiglia è sempre stato un momento di condivisione Sanremo".

Samurai Jay: «La mia voce per le periferie di Napoli, sono uno che ci ha creduto»Il suo percorso musicale nasce come chitarrista di band punk e metal «sfaccettature estreme della musica, mi piaceva però il contrasto fra il rumore di quei suoni e le melodie» ... corriere.it

Samurai Jay: la mia leggerezza in un mondo di ingiustiziaNella sua Mugnano di Napoli ci sono gli striscioni per fare il tifo per lui. Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha dominato la scorsa ... stream24.ilsole24ore.com

