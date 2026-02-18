In arrivo i nuovi episodi di Mare Fuori Giovanna Sannino si racconta a 361 Magazine | L’intervista
Giovanna Sannino si apre a 361 Magazine poco prima della ripresa delle riprese di Mare Fuori, che tornerà in tv tra poche settimane. La causa è l’attesa dei fan per i nuovi episodi, che promettono di offrire colpi di scena e approfondimenti sui personaggi. L’attrice parla delle sfide interpretative e di come il ruolo l’abbia cambiata professionalmente. La serie, diventata un punto di riferimento tra i giovani, ha portato Sannino a conoscere un pubblico più ampio. I nuovi episodi saranno disponibili a breve sui principali canali televisivi.
Giovanna Sannino si racconta a 361 Magazine in vista dell'arrivo dei nuovi episodi di Mare Fuori. Con l'arrivo della nuova stagione di Mare Fuori, cresce l'attesa attorno ai volti che negli anni hanno contribuito a trasformare la serie in un vero fenomeno culturale. Tra questi c'è senza dubbio Giovanna Sannino, un'attrice che ha saputo conquistare il pubblico con un'interpretazione intensa, misurata e profondamente autentica. In vista dei nuovi episodi, l'attenzione su di lei è più alta che mai. La nuova stagione promette di scavare ancora più a fondo nelle dinamiche emotive, mettendo i personaggi di fronte a scelte decisive e a cambiamenti irreversibili.
Sannino si racconta: “Tornare in Italia? No”Sannino riflette sulla sua carriera, spiegando perché non desidera tornare in Italia.
Io sono Rosa Ricci è ORA su @netflixit Dalla gabbia dorata di Napoli alla lotta per la libertà: il film che racconta le origini di uno dei personaggi più iconici di Mare Fuori facebook