Francavilla celebra Santa Liberata folla alla tradizionale processione

A Francavilla al Mare questa mattina si è svolta la tradizionale processione in onore di Santa Liberata, un evento che ogni anno richiama molte persone. La cerimonia ha coinvolto cittadini, famiglie e fedeli che hanno partecipato alla sfilata lungo le vie del paese. La manifestazione è uno dei momenti più attesi dell’anno e vede una grande affluenza di partecipanti.

Francavilla al Mare ha vissuto questa mattina uno dei momenti più sentiti dell’anno con la tradizionale processione in onore di Santa Liberata, appuntamento molto partecipato che ogni anno richiama cittadini, famiglie e fedeli.Numerose le persone presenti lungo il percorso, in un clima di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate A Francavilla al Mare tre giorni di festa ed eventi gratuiti in onore di Santa LiberataDa giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio, Francavilla al Mare celebra la festa patronale di Santa Liberata. Spilamberto, da lunedì lavori alla rete idrica in via Santa LiberataHera riprenderà da lunedì 9 febbraio i lavori sulla rete idrica in via Santa Liberata a Spilamberto, propedeutici all’interconnessione con gli... Approfondimenti e contenuti Santa Liberata 2026: tre giorni di tradizione e spettacoli a Francavilla30apr(apr 30)21:0002mag(mag 2)23:59Santa Liberata 2026: tre giorni di tradizione e spettacoli a Francavilla ... abruzzonews.eu Santa Liberata. Finalmente soldi per il canaleORBETELLOImboccatura di Santa Liberata: la Regione finanzia la riqualificazione. Una notizia attesa per anni è finalmente arrivata a mettere la parola fine a una situazione di degrado e pericolo: ... lanazione.it