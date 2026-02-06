Spilamberto da lunedì lavori alla rete idrica in via Santa Liberata
Domani a Spilamberto riprendono i lavori sulla rete idrica in via Santa Liberata. Hera torna sul sito per preparare l’interconnessione con gli acquedotti di Vignola e Castelvetro. Le operazioni riprenderanno da lunedì 9 febbraio e coinvolgeranno direttamente i residenti della zona.
Hera riprenderà da lunedì 9 febbraio i lavori sulla rete idrica in via Santa Liberata a Spilamberto, propedeutici all’interconnessione con gli acquedotti di Vignola e Castelvetro. In particolare, i tecnici saranno impegnati per circa tre settimane nel collegamento delle nuove condutture idriche.🔗 Leggi su Modenatoday.it
