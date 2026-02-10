Sorrisi record olimpico e lacrime in tribuna | Milano Cortina incorona la regina olandese dei 1000 metri

Jutta Leerdam ha fatto il suo ingresso trionfale alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità. La campionessa olandese ha dominato la gara, stabilendo il nuovo record olimpico e lasciando il pubblico senza parole. Sorrisi, lacrime e un record storico: la Leerdam si prende il primo grande titolo della sua carriera olimpica.

C 'è una nuova Venere sul ghiaccio olimpico e parla olandese. Jutta Leerdam ha conquistato l'oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità ieri sera allo Speed Skating Stadium di Milano, firmando una gara perfetta e un record olimpico che la consacra definitivamente tra le grandi dello sport mondiale. Ultima a scendere in pista, ha trasformato l'attesa in trionfo, fermando il cronometro su un tempo impressionante e lasciandosi alle spalle la connazionale Femke Kok e la giapponese Miho Takagi. E mentre l'Olanda celebra la sua nuova regina dei pattini, lei sorride, stringe l'oro tra le mani, salta di gioia e una lacrima di mascara le cola sul viso.

