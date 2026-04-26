A Benevento, l’attesa per l’evento ha portato a un grande afflusso di pubblico, con oltre 12.000 biglietti venduti e un sold out imminente. Fin dai primi giorni di prevendita, i punti vendita sono stati presi d’assalto, segnando un avvio molto positivo. La vendita dei biglietti ha confermato l’interesse crescente verso l’evento, con il pubblico che si prepara ad un grande abbraccio collettivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Che il clima fosse quello giusto lo si era già capito da primo giorno di prevendita quando i botteghini e le rivendite sono state prese d’assalto con un avvio boom. Saranno ben oltre 12mila gli spettatori che questo pomeriggio affolleranno gli spalti del “Ciro Vigorito” pronto ad indossare l’abito dei giorni migliori che era stato riposto per troppo tempo nell’armadio. A poche ore dal fischio d’inizio sono ancora disponibili poco più di 400 biglietti con gli ultimi ritardatari che in questo ore stanno acquistando ancora a buon ritmo i tagliandi. Ai 5.234 abbonati vanno sommati quasi 4000 paganti per un totale superiore ai 9000 spettatori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, la carica degli oltre 12mila: sold out ad un passo, l’abbraccio di un popolo

Notizie correlate

Leggi anche: Benevento-Catania, sold-out ad un passo: restano pochissimi tagliandi disponibili

La poltrona multicolor di Cristiano Malgioglio ad Amici è un pezzo di design da oltre 12mila euroCristiano Malgioglio nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è stato omaggiato con una poltrona-trono multicolor: è un pezzo di design e...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urne; Gazzetta di Benevento; Benevento si prepara alla festa: il 26 aprile sarà il giorno dell’abbraccio giallorosso; Teatro amatoriale, successo a Benevento per Sister…Azz!.

Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urneListe presentate, da oggi prende corpo la campagna elettorale che a fine maggio chiamerà alle urne i cittadini di dieci paesi sanniti per rinnovare sindaco e consiglio comunale. ilmattino.it

*Domenica 26 aprile _Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni_* Veglia di preghiera Domenica 26 aprile ore 20.30 Parrocchia di San Gennaro in Benevento Durante la veglia sarà conferito il Ministero dell'Accolitato al seminarista Vincenzo Bartolome - facebook.com facebook