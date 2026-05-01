Allarme vento ad Avellino | Vigili del Fuoco intervengono nel Parco Santo Spirito

Da avellinotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, intorno alle 10:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel Parco Santo Spirito, nel Comune di Avellino. L’intervento è stato richiesto dalla Polizia Municipale a causa di un albero che rappresentava un potenziale rischio. La squadra dei vigili del fuoco si è occupata di mettere in sicurezza l’area e di valutare la stabilità dell’albero.

Nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, intorno alle ore 10:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto con una squadra all’interno del Parco Santo Spirito, nel territorio del Comune di Avellino, su segnalazione della Polizia Municipale, a causa di un albero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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