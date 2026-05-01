Allarme vento ad Avellino | Vigili del Fuoco intervengono nel Parco Santo Spirito

Nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, intorno alle 10:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel Parco Santo Spirito, nel Comune di Avellino. L’intervento è stato richiesto dalla Polizia Municipale a causa di un albero che rappresentava un potenziale rischio. La squadra dei vigili del fuoco si è occupata di mettere in sicurezza l’area e di valutare la stabilità dell’albero.