Foti | Stabilità e risultati Avanti fino a fine legislatura

Il governo guidato dalla leader di centrodestra si avvicina alla fine della sua seconda legislatura, attestandosi come uno dei più duraturi nella storia della Repubblica italiana. Il ministro ha sottolineato l’impegno del governo nel mantenere stabilità e ottenere risultati concreti, facendo riferimento alle caratteristiche di serietà, visione e responsabilità attribuite all’esecutivo. La durata del mandato viene vista come un segnale di continuità e stabilità politica.