Foti | Stabilità e risultati Avanti fino a fine legislatura
Il governo guidato dalla leader di centrodestra si avvicina alla fine della sua seconda legislatura, attestandosi come uno dei più duraturi nella storia della Repubblica italiana. Il ministro ha sottolineato l’impegno del governo nel mantenere stabilità e ottenere risultati concreti, facendo riferimento alle caratteristiche di serietà, visione e responsabilità attribuite all’esecutivo. La durata del mandato viene vista come un segnale di continuità e stabilità politica.
«Serietà, visione e responsabilità: così il Governo guidato da Giorgia Meloni è il secondo più longevo della storia repubblicana. Un risultato che garantisce continuità all’azione dell’Italia, dentro e fuori i confini nazionali». Lo dice Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei.«Avevamo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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