Foti | La linea di Meloni è chiara avanti fino a fine legislatura

Il ministro ha dichiarato che il governo continuerà il suo operato fino alla fine della legislatura, sottolineando che la linea tracciata dalla premier è di determinazione e chiarezza. Ha aggiunto che l’esecutivo affronterà le sfide di una fase internazionale caratterizzata da tensioni geopolitiche con coraggio e responsabilità, senza indicare incertezze o cambiamenti di rotta.

«Giorgia Meloni ha tracciato con chiarezza e determinazione la linea: il governo andrà avanti fino alla fine della legislatura con coraggio, responsabilità e visione, affrontando a testa alta una fase internazionale complessa e segnata da forti tensioni geopolitiche». Così il ministro per gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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