Il Comune presenta il bilancio di previsione 2026-2028 | spese e investimenti tutti i dati

Questa mattina il Comune di Ferrara ha reso noto il bilancio di previsione per gli anni 2026-2028. L’amministrazione ha spiegato che, nonostante i costi di gestione siano in aumento, i servizi rimarranno di buona qualità. Sono stati presentati anche i dati su spese e investimenti, che mostrano come il Comune intenda continuare a investire sui progetti futuri senza ridurre i servizi ai cittadini.

Presentato ufficialmente il bilancio di previsione 2026-2028. "Un bilancio – fa sapere l'amministrazione comunale di Ferrara - in cui si rileva indubbiamente un aumento generalizzato dei costi di gestione, ma al contempo capace di mantenere alta la qualità dei servizi, di sostenere gli investimenti e di confermare importanti riduzioni fiscali e agevolazioni a favore di cittadini e imprese". Per l'annualità 2026, a fronte di una spesa complessiva di 264 milioni di euro, saranno 107 i milioni a favore di importanti investimenti sul territorio, mentre la spesa corrente sarà di 157 milioni, di cui 34,5 milioni per il piano opere pubbliche (riqualificazioni, nuove strade, progetti, manutenzione), 53,8 milioni per le spese dei servizi, 15,9 mln per contratti di servizio, 10,8 milioni per le spese generali (utenze, pulizia, assicurazioni).

