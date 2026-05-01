Forte vento a Brindisi | rinviate a domenica 3 maggio le attività finali de La Pasquetta Brindisina

A Brindisi, le condizioni atmosferiche hanno portato a uno spostamento delle attività previste per il fine settimana. A causa di un vento molto forte che interessa la zona del Parco del Cillarese, il maestro Carmine Iaia ha annunciato il rinvio degli eventi sportivi e di animazione programmati. Le attività, originariamente pianificate per il giorno di Pasquetta, sono state spostate a domenica 3 maggio.

A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la città di Brindisi, e in particolare del forte vento che soffia sul Parco del Cillarese, il maestro Carmine Iaia comunica che tutte le attività sportive e collaterali di animazione previste per l’appuntamento conclusivo della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Allerta meteo, vento forte. Rinviate le FogheracceA causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, nel territorio riminese scatta l’allerta e cambiano i programmi per uno degli... L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISTOIA domenica 3 maggioA grande richiesta tornano a PISTOIA Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un... Contenuti di approfondimento Brindisi, Pasquetta Brindisina chiude il 1° Maggio al Parco Cillarese: eventi, sport, musica e spettacoli per il gran finaleLa V Edizione de La Pasquetta Brindisina nella sua formula diffusa 2026 si prepara a vivere il suo momento conclusivo con l’appuntamento in programma il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei ... brindisisera.it Brindisi, gran finale per la V edizione de La Pasquetta Brindisina al Parco CillareseBRINDISI - Si prepara al momento conclusivo la V edizione de La Pasquetta Brindisina nella sua formula diffusa 2026, che si chiuderà ufficialmente il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavorato ... giornaledipuglia.com