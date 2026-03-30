Domenica 3 maggio, a Pistoia, si terrà una nuova edizione del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi®. La manifestazione vede il ritorno delle bancarelle tradizionali, che saranno allestite nel centro cittadino. L’evento, molto atteso, coinvolge numerosi operatori che proporranno prodotti di vario genere. La giornata prevede l’afflusso di visitatori e la presenza di diversi stand lungo le vie principali della città.

A grande richiesta tornano a PISTOIA Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un evento unico ed esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta in città l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La zona, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISTOIA domenica 3 maggio

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