Per le condizioni di vento forte previste oggi nel territorio riminese, è stata diramata un’allerta meteo che ha portato al rinvio delle Fogheracce, uno degli eventi più tradizionali della zona. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche e delle condizioni atmosferiche attese. La manifestazione sarà recuperata in una data successiva, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, nel territorio riminese scatta l’allerta e cambiano i programmi per uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha infatti diramato un’allerta meteo "gialla" per vento e stato del mare, nella provincia di Rimini, portando al rinvio di tutte le iniziative legate alla Fogheraccia di San Giuseppe. Secondo le previsioni, sono attesi venti di burrasca moderata e forte da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere anche gli 80 kmh, interessando in particolare la fascia costiera e le aree collinari. A questo si aggiungono condizioni del mare molto mosso o agitato, con possibili criticità lungo il litorale, tra cui fenomeni localizzati di erosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo, vento forte. Rinviate le Fogheracce

Articoli correlati

Allerta meteo per vento forte e mare agitato: le zone campane interessateTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e...

Allerta meteo per vento forte per le pianure centro-settentrionali della regioneDomani (19 gennaio) dalle 13 per l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera È infatti...

Tutto quello che riguarda Allerta meteo

Temi più discussi: Avviso meteo: allerta per vento forte per mercoledì 18 marzo; Freddo, vento di burrasca e neve: allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per il colpo di coda dell’inverno; Temporali, raffiche di vento e mare molto mosso: emessa una nuova allerta meteo; Puglia centro-meridionale ancora in allerta meteo gialla per pioggia e temporali nella giornata di domani.

Allerta meteo, vento forte. Rinviate le FogheracceGli appuntamenti legati alla tradizione di San Giuseppe previsti per oggi, vengono posticipati a sabato, a causa delle condizioni atmosferiche avverse. ilrestodelcarlino.it

Allerta meteo gialla per vento forte in FVGL'avviso diramato dalla Protezione civile per l’intera giornata di mercoledì 18 interessa diverse aree della regione ... rainews.it

Allerta Meteo: nuovo peggioramento con forti piogge e grandine, la mappa delle zone più colpite - facebook.com facebook

#ALLERTA #METEO #LAZIO dal mattino di domani #18marzo e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di #neve shorturl.at/W59o3 @WazeLazio #viabiliLAZ x.com