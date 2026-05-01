Forte Prenestino | i 40 anni del centro sociale occupato e autogestito più grande d' Europa

Primo maggio 1986. Un gruppo di attivisti e attiviste, provenienti da diverse esperienze dell’autonomia romana e dell’area antagonista, montano un palco davanti al "Forte Prenestina", uno dei 15 bastioni fortificati che il Regno d'Italia fece costruire a difesa di Roma - divenuta poi Capitale -.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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