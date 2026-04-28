Alle prime luci del 28 marzo, le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare il centro sociale L38 Squat, situato nel quartiere Laurentino 38 di Roma. L’edificio, occupato nel 1991, era rimasto sotto controllo per circa 30 anni. L’operazione di sgombero fa seguito ad altre iniziative del Viminale che mirano a rimuovere diversi immobili occupati nella capitale.

Proseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 marzo le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato), un centro sociale nato a Roma, nel quartiere popolare Laurentino 38, che si è insediato nel 1991. Leggendo il modo in cui si definiscono sembra mettano in atto l’opera magnanima di chi vuole soddisfare i bisogni dei meno abbienti: “In questa assenza di servizi, di punti di aggregazione, possiamo dire nell’assenza di qualsiasi forma o presenza, pubblica o privata, che soddisfacesse il bisogno di socialità della grande componente giovanile che qui abita (o sopravvive), abbiamo occupato questo spazio dove abbiamo dato risposta a queste esigenze di socialità sicuramente della popolazione del quartiere, ma primariamente nostre”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Era occupato da 30 anni, la celere sgombera il centro sociale L38 Squat

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