Formula 1 si riparte con il Gp di Melbourne | dalle libere alla gara dove vedere tutti gli appuntamenti

La Formula 1 riparte con il Gran Premio di Melbourne, che si svolge dal 6 al 8 marzo. Le sessioni di libere si sono svolte venerdì, seguite dalle qualifiche e dalla gara domenica. L'evento si tiene in Australia, come da tradizione, e vede le scuderie e i piloti pronti a scendere in pista per la prima volta in questa stagione.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1. Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, il Circus approda a Melbourne per il primo appuntamento del Mondiale, come di consueto in Australia. Tanta l'attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir. Dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton – in cerca. Formula 1, si parte dall'Australia: il GP di Melbourne live su Sky e NOW. Nel weekend anche IndyCarDal 5 all'8 marzo il via alla stagione 2026 di Formula 1 con il Gran Premio d'Australia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Lewis hai fatto la storia di questo sport, ma ci sono ancora pagine da scrivere Hamilton celebra con un post su Instagram i suoi 20 anni di carriera in Formula 1. Alpine annuncia l'ingresso di Alex Dunne nella sua Academy e apre nuovi scenari in ottica Formula 1 2026. Con un 2025 deludente alle spalle, Franco Colapinto è già chiamato a convincere Briatore per difendere il proprio sedile.