Formula 1 si corre in Cina | dalle qualifiche alla gara orari e dove vedere Gp Shanghai

La Formula 1 torna a correre in Cina con il Gran Premio di Shanghai, che si svolgerà dal 13 al 15 marzo. Le qualifiche sono previste il venerdì, seguite dalla gara domenicale. L’evento si svolge sul circuito di Shanghai, e gli orari delle sessioni sono stati comunicati. La competizione rappresenta il secondo appuntamento del campionato mondiale di quest’anno.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Da domani, venerdì 13 marzo, a domenica 15 marzo si corre sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, gara vinta da George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli.