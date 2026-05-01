Ayrton Senna 32 anni dopo | il ricordo di un campione senza tempo

Il 1° maggio 1994, il circuito di Imola fu teatro di un incidente che avrebbe cambiato per sempre il mondo della Formula 1. Quell'evento portò alla morte di un pilota di 34 anni, considerato uno dei più grandi campioni della storia del motorsport. A distanza di oltre trent’anni, la sua figura continua a essere ricordata e celebrata, lasciando un'impronta indelebile nel ricordo degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il 1° maggio 1994 il mondo dello sport si fermò a Imola. Oggi resta l’eredità di un mito che ha segnato la Formula 1. Il 1° maggio 1994 non è una data come le altre. Quel pomeriggio, sulle curve dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si consumò uno dei momenti più drammatici della storia della Formula 1. Ayrton Senna morì poche ore dopo l’incidente alla curva del Tamburello, all’Ospedale Maggiore di Bologna. Aveva 34 anni. Trentadue anni dopo, il ricordo resta intatto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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