Il consiglio comunale di Formigine si è interrotto martedì sera dopo l'intervento di Righi Riva. La seduta è stata sospesa, generando discussioni tra i presenti. La decisione di sospendere i lavori è arrivata in seguito alle dichiarazioni fatte durante la riunione. Nessuna data è stata ancora fissata per la ripresa dei lavori del consiglio.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Formigine sospende i lavori martedì sera dopo l'intervento di Righi Riva.. Tutti i gruppi politici firmano una nota di dissenso contro le tesi del capogruppo.. Martedì sera a Formigine, il consiglio comunale ha interrotto bruscamente i lavori dopo le dichiarazioni di Costantino Righi Riva, capogruppo della lista civica per Cambiare Formigine, che hanno provocato una nota di dissenso unanime tra tutti i gruppi, sia della maggioranza che dell’opposizione. Il clima locale è precipitato in seguito all’intervento del rappresentante del centrodestra, la cui posizione ha innescato una reazione collettiva da parte dell’assemblea cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formigine, consiglio sospeso: bufera per le tesi di Righi Riva

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