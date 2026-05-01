In consiglio comunale si è scatenata una discussione dopo le dichiarazioni di un consigliere, che ha affermato che le sue parole sono state distorte. L’esponente ha precisato che non si oppone ai diritti umani, ma sostiene che questi dovrebbero essere inseriti in una gerarchia di valori, considerando prioritari gli interessi vitali della comunità e il bene comune del paese. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra gli altri membri dell’assemblea.

"Dalle parole che ho pronunciato non emerge alcuna opposizione totale o irragionevole ai diritti umani, bensì la convinzione che essi vadano inseriti in una gerarchia di valori che tenga conto, in primo luogo, degli interessi vitali della comunità nazionale e del bene comune del nostro popolo". L’intervento martedì sera in consiglio comunale a Formigine di Costantino Righi Riva, capogruppo della lista civica di centrodestra ‘per Cambiare Formigine’, ha scatenato un terremoto in città, con il consiglio comunale che ha interrotto i lavori, prendendo le distanze con una nota firmata da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione. Sulle sue affermazioni, Costantino Righi Riva, capogruppo della lista civica ‘Per cambiare’ torna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera in consiglio, Righi Riva: "Le mie parole sono state distorte"

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