Formigine bagarre in consiglio per l' intervento di Righi Riva E il Pd chiede le immediate dimissioni

Durante una seduta del consiglio comunale a Formigine si sono verificati momenti di tensione legati all’intervento di un consigliere. In seguito alle discussioni, il Partito Democratico locale ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere, accusandolo di incapacità nel ricoprire il ruolo e di aver mostrato ripetute mancanze di rispetto nei confronti dell’istituzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta di alcuni rappresentanti durante la riunione.

"Ci uniamo alla richiesta di dimissioni del consigliere, per manifesta incapacità di ricoprire il ruolo a cui è chiamato e per le continue mancanze di rispetto dell'istituzione che sarebbe chiamato a rappresentare" - A dichiararlo è il segretario del Partito Democratico modenese, Massimo Paradisi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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