Fonderia Edim | Tecnomeccanica subentra a Bosch per 178 lavoratori

In un passaggio di gestione, Tecnomeccanica ha preso il controllo della fonderia Edim, coinvolgendo circa 178 lavoratori distribuiti tra le località di Villasanta e Quero. La transizione riguarda principalmente il settore della produzione, con l’obiettivo di mantenere l’attività e i posti di lavoro. La cessione si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale e ha coinvolto le parti sindacali e le autorità locali.

? Cosa sapere Tecnomeccanica subentra a Bosch nella fonderia Edim per 178 lavoratori tra Villasanta e Quero.. Il piano industriale punta al rilancio produttivo entro la scadenza della cassa integrazione al 5 agosto.. A Villasanta, la storica fonderia Edim passa sotto la gestione di Tecnomeccanica dopo che Bosch ha confermato il trasferimento dell’asset industriale ai sindacati, segnando un cambio di passo per i 131 lavoratori del sito brianzolo. L’annuncio della cessione mette fine a un periodo di forte instabilità caratterizzato da cali dei volumi produttivi e dall’utilizzo della cassa integrazione straordinaria. La nuova proprietà è rappresentata da una realtà piemontese con solide basi nel settore della pressofusione, specializzata in comparti strategici come l’illuminazione e l’automotive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fonderia Edim: Tecnomeccanica subentra a Bosch per 178 lavoratori Notizie correlate Svolta Edim, la fonderia della Bosch ceduta a TecnomeccanicaEdim verrà ceduta a Tecnomeccanica, azienda piemontese specializzata nella pressofusione per automotive e illuminazione. La crisi della Edim di Villasanta: spuntano tre compratori, Bosch vicina alla cessioneVillasanta (Monza e Brianza) – Cassa e fermo produttivo da Pasqua, ma spuntano tre compratori, con uno “le trattative sono in stato avanzato”. Panoramica sull’argomento Si parla di: Svolta Edim, la fonderia della Bosch ceduta a Tecnomeccanica; Svolta Edim la fonderia della Bosch ceduta a Tecnomeccanica. Svolta Edim, la fonderia della Bosch ceduta a TecnomeccanicaEdim verrà ceduta a Tecnomeccanica, azienda piemontese specializzata nella pressofusione per automotive e illuminazione. La firma non c’è ... ilgiorno.it